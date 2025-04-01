Уклониста на Харьковщине посадили на три года

Три года за решеткой проведет 37-летний житель поселка Купянск-Узловой, пытавшийся избежать мобилизации.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в августе прошлого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Затем он получил повестку о призыве на военную службу во время мобилизации.

«Однако, будучи предупрежденным об ответственности за уклонение от призыва и не имея оснований для отсрочки, мужчина решил не исполнять свой долг и за повесткой не явился», — отметили правоохранители.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ).