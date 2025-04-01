Уклониста на Харьковщине посадили на три года
Фото: id-legalgroup.com
Три года за решеткой проведет 37-летний житель поселка Купянск-Узловой, пытавшийся избежать мобилизации.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в августе прошлого года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе. Затем он получил повестку о призыве на военную службу во время мобилизации.
«Однако, будучи предупрежденным об ответственности за уклонение от призыва и не имея оснований для отсрочки, мужчина решил не исполнять свой долг и за повесткой не явился», — отметили правоохранители.
В суде мужчина полностью признал свою вину.
Суд признал его виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: тюрьма, уклонист, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три года за решеткой проведет 37-летний житель поселка Купянск-Узловой, пытавшийся избежать мобилизации.".