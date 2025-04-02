День кинолога в Харькове: как помогают полицейским четырехлапые напарники
День украинского кинолога отметили в Харькове полицейские, которые работают с четырехлапыми напарниками.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, полицейские собаки участвуют в спецоперациях, несут службу на блокпостах, обнаруживают взрывчатку и наркотики, задерживают злоумышленников и помогают раскрывать преступления.
Правоохранители напомнили, что кинологическая служба была создана в системе МВД Украины 31 год назад. Подготовкой служебных собак занимаются полицейские, которые ежедневно тренируют своих четвероногих подопечных в кинологическом центре.
По случаю праздника работники кинологического центра получили ведомственные награды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: кинологи, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 20:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "День украинского кинолога отметили в Харькове полицейские, которые работают с четырехлапыми напарниками.".