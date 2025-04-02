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День кинолога в Харькове: как помогают полицейским четырехлапые напарники

Общество 20:51   02.04.2025
Елена Нагорная
День кинолога в Харькове: как помогают полицейским четырехлапые напарники

День украинского кинолога отметили в Харькове полицейские, которые работают с четырехлапыми напарниками.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, полицейские собаки участвуют в спецоперациях, несут службу на блокпостах, обнаруживают взрывчатку и наркотики, задерживают злоумышленников и помогают раскрывать преступления.

Правоохранители напомнили, что кинологическая служба была создана в системе МВД Украины 31 год назад. Подготовкой служебных собак занимаются полицейские, которые ежедневно тренируют своих четвероногих подопечных в кинологическом центре.

По случаю праздника работники кинологического центра получили ведомственные награды.

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кинологи

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 20:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "День украинского кинолога отметили в Харькове полицейские, которые работают с четырехлапыми напарниками.".