День кинолога в Харькове: как помогают полицейским четырехлапые напарники

День украинского кинолога отметили в Харькове полицейские, которые работают с четырехлапыми напарниками.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, полицейские собаки участвуют в спецоперациях, несут службу на блокпостах, обнаруживают взрывчатку и наркотики, задерживают злоумышленников и помогают раскрывать преступления.

Правоохранители напомнили, что кинологическая служба была создана в системе МВД Украины 31 год назад. Подготовкой служебных собак занимаются полицейские, которые ежедневно тренируют своих четвероногих подопечных в кинологическом центре.

По случаю праздника работники кинологического центра получили ведомственные награды.