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Собаки на страже Харькова: что животные не дали провезти в город

Происшествия 11:20   22.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Собаки на страже Харькова: что животные не дали провезти в город Фото: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ

За прошлый год, пишут в 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ, за попытку провезти в город разные запрещенные предметы и вещества открыли 203 уголовных дела.

«Как отметил начальник кинологической службы бригады Роман с позывным К-9, по сравнению с 2023 годом кинологическими парами на блокпостах было обнаружено гораздо больше запрещенных и опасных предметов и веществ», – уточнили нацгвардейцы.

Везли в Харьков оружие
Фото: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ

Всего за год кинологи выявили:

— огнестрельного оружия – 83 ед.,
— холодного оружия – 11 ед.
— гранат – 418 шт.,
— патронов разных калибров – 53 327 шт.,
— взрывчатых веществ – 307,073 кг.,
— взрывных устройств – 1120 шт.,
— наркотических веществ – 3,365 кг.

Везли в Харьков оружие
Фото: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ

«Правонарушители, изъятое оружие, боеприпасы, взрывчатка и наркотические средства передавались правоохранительным органам», – добавили в НГУ.

Везли в Харьков оружие
Фото: 5-я Слобожанская бригада «СКИФ» НГУ

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 11:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошлый год, пишут в 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ, за попытку провезти в город разные запрещенные предметы и вещества открыли 203 уголовных дела.".