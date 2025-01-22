Собаки на страже Харькова: что животные не дали провезти в город
За прошлый год, пишут в 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ, за попытку провезти в город разные запрещенные предметы и вещества открыли 203 уголовных дела.
«Как отметил начальник кинологической службы бригады Роман с позывным К-9, по сравнению с 2023 годом кинологическими парами на блокпостах было обнаружено гораздо больше запрещенных и опасных предметов и веществ», – уточнили нацгвардейцы.
Всего за год кинологи выявили:
— огнестрельного оружия – 83 ед.,
— холодного оружия – 11 ед.
— гранат – 418 шт.,
— патронов разных калибров – 53 327 шт.,
— взрывчатых веществ – 307,073 кг.,
— взрывных устройств – 1120 шт.,
— наркотических веществ – 3,365 кг.
«Правонарушители, изъятое оружие, боеприпасы, взрывчатка и наркотические средства передавались правоохранительным органам», – добавили в НГУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: 5-ая Слобожанская бригада НГУ, військові, военные, кинологи, НГУ;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 11:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошлый год, пишут в 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ, за попытку провезти в город разные запрещенные предметы и вещества открыли 203 уголовных дела.".