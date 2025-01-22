Собаки на страже Харькова: что животные не дали провезти в город

За прошлый год, пишут в 5-ой Слобожанской бригаде «СКИФ» НГУ, за попытку провезти в город разные запрещенные предметы и вещества открыли 203 уголовных дела.

«Как отметил начальник кинологической службы бригады Роман с позывным К-9, по сравнению с 2023 годом кинологическими парами на блокпостах было обнаружено гораздо больше запрещенных и опасных предметов и веществ», – уточнили нацгвардейцы.

Всего за год кинологи выявили:

— огнестрельного оружия – 83 ед.,

— холодного оружия – 11 ед.

— гранат – 418 шт.,

— патронов разных калибров – 53 327 шт.,

— взрывчатых веществ – 307,073 кг.,

— взрывных устройств – 1120 шт.,

— наркотических веществ – 3,365 кг.

«Правонарушители, изъятое оружие, боеприпасы, взрывчатка и наркотические средства передавались правоохранительным органам», – добавили в НГУ.