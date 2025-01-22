Собаки на варті Харкова: що тварини не дали провезти в місто
За минулий рік, пишуть у 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ, за спробу провезти в місто різні заборонені предмети та речовини порушили 203 кримінальні справи.
“Як зазначив начальник кінологічної служби бригади Роман на позивний К-9, у порівнянні з 2023 роком кінологічними парами на блокпостах було виявлено значно більше заборонених та небезпечних предметів та речовин“, – уточнили нацгвардійці.
Усього за рік кінологи виявили:
– вогнепальної зброї – 83 од.,
– холодної зброї – 11 од.,
– гранат – 418 шт.,
– патронів різних калібрів – 53 327 шт.,
– вибухових речовин – 307,073 кг.,
– вибухових пристроїв – 1120 шт.,
– наркотичних речовин – 3,365 кг.
“Правопорушники, вилучена зброя, боєприпаси, вибухівка та наркотичні засоби передавались правоохоронним органам“, – додали у НГУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: 5-ая Слобожанская бригада НГУ, військові, кинологи, НГУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 11:20;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий рік, пишуть у 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ, за спробу провезти в місто різні заборонені предмети та речовини порушили 203 кримінальні справи.".