Собаки на варті Харкова: що тварини не дали провезти в місто

За минулий рік, пишуть у 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ, за спробу провезти в місто різні заборонені предмети та речовини порушили 203 кримінальні справи.

“Як зазначив начальник кінологічної служби бригади Роман на позивний К-9, у порівнянні з 2023 роком кінологічними парами на блокпостах було виявлено значно більше заборонених та небезпечних предметів та речовин“, – уточнили нацгвардійці.

Усього за рік кінологи виявили:

– вогнепальної зброї – 83 од.,

– холодної зброї – 11 од.,

– гранат – 418 шт.,

– патронів різних калібрів – 53 327 шт.,

– вибухових речовин – 307,073 кг.,

– вибухових пристроїв – 1120 шт.,

– наркотичних речовин – 3,365 кг.

“Правопорушники, вилучена зброя, боєприпаси, вибухівка та наркотичні засоби передавались правоохоронним органам“, – додали у НГУ.