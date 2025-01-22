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Собаки на варті Харкова: що тварини не дали провезти в місто

Події 11:20   22.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Собаки на варті Харкова: що тварини не дали провезти в місто Фото: 5-та Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ

За минулий рік, пишуть у 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ, за спробу провезти в місто різні заборонені предмети та речовини порушили 203 кримінальні справи.

Як зазначив начальник кінологічної служби бригади Роман на позивний К-9, у порівнянні з 2023 роком кінологічними парами на блокпостах було виявлено значно більше заборонених та небезпечних предметів та речовин“, – уточнили нацгвардійці.

Везли до Харкова зброя
Фото: 5-та Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ

Усього за рік кінологи виявили:

– вогнепальної зброї – 83 од., 

– холодної зброї – 11 од., 

– гранат – 418 шт., 

– патронів різних калібрів – 53 327 шт., 

– вибухових речовин – 307,073 кг., 

– вибухових пристроїв – 1120 шт., 

– наркотичних речовин – 3,365 кг. 

Везли до Харкова зброя
Фото: 5-та Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ

Правопорушники, вилучена зброя, боєприпаси, вибухівка та наркотичні засоби передавались правоохоронним органам“, – додали у НГУ.

Везли до Харкова зброя
Фото: 5-та Слобожанська бригада “СКІФ” НГУ

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2025 в 11:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий рік, пишуть у 5-ій Слобожанській бригаді “СКІФ” НГУ, за спробу провезти в місто різні заборонені предмети та речовини порушили 203 кримінальні справи.".