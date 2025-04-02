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Ушла из больницы: в Харькове полиция искала 15-летнюю пациентку

Общество 12:00   02.04.2025
Оксана Горун
Ушла из больницы: в Харькове полиция искала 15-летнюю пациентку

Девушка сбежала от врачей в Харькове, в полицию обратилась администрация медучреждения.

«1 апреля в Харьковское районное управление полиции № 1 обратилась администрация лечебного детского учреждения с сообщением, что 15-летняя девушка, которая находилась в больнице, самостоятельно покинула заведение», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция подключилась к поискам сбежавшей пациентки. Оказалось, что с ней все в порядке — просто девочке захотелось домой.

«Работники ювенальной превенции обнаружили девушку в квартире матери, куда она самостоятельно приехала», — отметили в ГУНП.

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Автор: Оксана Горун
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Ушла из больницы: в Харькове полиция искала 15-летнюю пациентку
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 12:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девушка сбежала от врачей в Харькове, в полицию обратилась администрация медучреждения".