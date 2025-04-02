Ушла из больницы: в Харькове полиция искала 15-летнюю пациентку
Девушка сбежала от врачей в Харькове, в полицию обратилась администрация медучреждения.
«1 апреля в Харьковское районное управление полиции № 1 обратилась администрация лечебного детского учреждения с сообщением, что 15-летняя девушка, которая находилась в больнице, самостоятельно покинула заведение», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полиция подключилась к поискам сбежавшей пациентки. Оказалось, что с ней все в порядке — просто девочке захотелось домой.
«Работники ювенальной превенции обнаружили девушку в квартире матери, куда она самостоятельно приехала», — отметили в ГУНП.
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девушка сбежала от врачей в Харькове, в полицию обратилась администрация медучреждения".