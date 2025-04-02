Ушла из больницы: в Харькове полиция искала 15-летнюю пациентку

Девушка сбежала от врачей в Харькове, в полицию обратилась администрация медучреждения.

«1 апреля в Харьковское районное управление полиции № 1 обратилась администрация лечебного детского учреждения с сообщением, что 15-летняя девушка, которая находилась в больнице, самостоятельно покинула заведение», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция подключилась к поискам сбежавшей пациентки. Оказалось, что с ней все в порядке — просто девочке захотелось домой.

«Работники ювенальной превенции обнаружили девушку в квартире матери, куда она самостоятельно приехала», — отметили в ГУНП.