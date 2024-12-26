Решила поиграть в прятки: родители не могли найти 3-летнюю дочь на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
Менее чем через полчаса полицейские разыскали на Харьковщине трехлетнего ребенка.
26 декабря к правоохранителям обратилась жительница одного из сел Печенежской громады и сообщила, что ее трехлетняя дочь, которая играла во дворе, пропала. Самостоятельные поиски не принесли результата, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На поиск ребенка привлекли весь личный состав райуправления полиции. Но уже менее чем через пол часа девочку нашли правоохранители. Оказалось, что все время она пряталась от родителей во дворе. Девочка рассказала, что решила поиграть с родителями в прятки», — отметили в полиции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дитина, искали, полиция, ребенок, родители, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Менее чем через полчаса полицейские разыскали на Харьковщине трехлетнего ребенка.".