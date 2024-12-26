Гралась на подвір’ї та зникла: на Харківщині шукали трирічну дівчинку
Фото: ГУНП в Харківській області
Менш ніж за пів години поліцейські розшукали на Харківщині трирічну дитину.
26 грудня до правоохоронців звернулась мешканка одного із сіл Печенізької громади та повідомила, що її трирічна донька, яка гралася на подвір’ї, зникла. Самостійні пошуки не дали результату, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«На розшук дитини залучили увесь особовий склад райуправління поліції. Та вже менш ніж за пів години дівчинку знайшли правоохоронці. Виявилось, що весь час мала ховалася від батьків на подвір’ї. Дівчинка розповіла, що вирішила погратися з батьками в хованки», – зазначили у поліції.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Менш ніж за пів години поліцейські розшукали на Харківщині трирічну дитину.".