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Специалисты в цене: кому на Харьковщине предлагают зарплату больше 80 000 грн

Общество 16:12   03.04.2025
Оксана Горун
Специалисты в цене: кому на Харьковщине предлагают зарплату больше 80 000 грн

Харьковская ОВА совместно с центром занятости подготовили еженедельный рейтинг вакансий, которые предлагают соискателям на Харьковщине.

По данным на 3 апреля, в регионе актуальны 2727 вакансий. Лучшие предложения — для специалистов с высшим образованием. Десятка самых привлекательных вакансий выглядит так:

1. Главный юрисконсульт – 80 410 грн.
2. Врач физической и реабилитационной медицины – 56 000 грн.
3. Экономист по планированию – 30 000 грн.
4. Инженер по стандартизации – 26 200 грн.
5. Судебный эксперт – 25 000 грн.
6. Глазировщик – 20 000 грн.
7. Тестодел – 19 980 грн.
8. Машинист тепловоза – 19 000 грн.
9. Верхолаз – 15 000 грн.
10. Переплетчик – 12 000 грн.

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Полный список актуальных вакансий доступен по ссылке: https://surl.li/pevtky.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 16:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская ОВА совместно с центром занятости подготовили еженедельный рейтинг вакансий, которые предлагают соискателям на Харьковщине".