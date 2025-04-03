Специалисты в цене: кому на Харьковщине предлагают зарплату больше 80 000 грн

Харьковская ОВА совместно с центром занятости подготовили еженедельный рейтинг вакансий, которые предлагают соискателям на Харьковщине.

По данным на 3 апреля, в регионе актуальны 2727 вакансий. Лучшие предложения — для специалистов с высшим образованием. Десятка самых привлекательных вакансий выглядит так:

1. Главный юрисконсульт – 80 410 грн.

2. Врач физической и реабилитационной медицины – 56 000 грн.

3. Экономист по планированию – 30 000 грн.

4. Инженер по стандартизации – 26 200 грн.

5. Судебный эксперт – 25 000 грн.

6. Глазировщик – 20 000 грн.

7. Тестодел – 19 980 грн.

8. Машинист тепловоза – 19 000 грн.

9. Верхолаз – 15 000 грн.

10. Переплетчик – 12 000 грн.

Полный список актуальных вакансий доступен по ссылке: https://surl.li/pevtky.