В Харькове — очередной «прилет» дрона, ранена женщина — Синегубов
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
О «прилете» российского дрона по Салтовскому району Харькова сообщил в 18:44 начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате падения БпЛА, предварительно, есть пострадавший. Врачи оказывают необходимую помощь», — написал начальник ХОВА.
Вскоре Синегубов уточнил, что ранена 26-летняя женщина. Ее госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, новости Харькова, Олег Синегубов, прилет;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 18:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «прилете» российского дрона по Салтовскому району Харькова сообщил в 18:44 начальник ХОВА Олег Синегубов.".