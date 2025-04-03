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В Харькове — очередной «прилет» дрона, ранена женщина — Синегубов

Происшествия 18:53   03.04.2025
Елена Нагорная
В Харькове — очередной «прилет» дрона, ранена женщина — Синегубов Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

О «прилете» российского дрона по Салтовскому району Харькова сообщил в 18:44 начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате падения БпЛА, предварительно, есть пострадавший. Врачи оказывают необходимую помощь», — написал начальник ХОВА.

Вскоре Синегубов уточнил, что ранена 26-летняя женщина. Ее госпитализировали.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 18:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «прилете» российского дрона по Салтовскому району Харькова сообщил в 18:44 начальник ХОВА Олег Синегубов.".