Смерть из-за сжигания сухостоя под Харьковом: в ГСЧС рассказали подробности

Очередная трагедия вследствие пожара в экосистеме произошла на Харьковщине 4 апреля в селе Черкасская Лозовая Малоданиловской громады.

«Вблизи пожара на лугах, где горел камыш на площади 1 га, было обнаружено тело 62-летнего мужчины. Вероятно, ему стало плохо в ходе попыток потушить огонь», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Напомним, накануне глава Малоданиловской громады информировал, что пожилой человек погиб во время тушения местными жителями сухостоя. Он пообещал обратиться в правоохранительные органы с требованием тщательно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.