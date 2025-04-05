Смерть из-за сжигания сухостоя под Харьковом: в ГСЧС рассказали подробности
Фото: Александр Гололобов/Telegram
Очередная трагедия вследствие пожара в экосистеме произошла на Харьковщине 4 апреля в селе Черкасская Лозовая Малоданиловской громады.
«Вблизи пожара на лугах, где горел камыш на площади 1 га, было обнаружено тело 62-летнего мужчины. Вероятно, ему стало плохо в ходе попыток потушить огонь», — рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Напомним, накануне глава Малоданиловской громады информировал, что пожилой человек погиб во время тушения местными жителями сухостоя. Он пообещал обратиться в правоохранительные органы с требованием тщательно разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: горит сухостой, ГСЧС, камыш, новости Харькова, пожары, сухая трава, черкасская лозовая;
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2025 в 07:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередная трагедия вследствие пожара в экосистеме произошла на Харьковщине 4 апреля в селе Черкасская Лозовая Малоданиловской громады.".