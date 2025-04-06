В Харькове горе-бывший поджег женщине дом – прокуратура
Харьковские правоохранители подозревают мужчину в поджоге дома, принадлежащего его бывшей невесте.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант — гражданин Азербайджана, который уже давно живет в Украине. Следствие установило, что днем 2 апреля он приехал в дом в Соледарском переулке, который принадлежит его 42-летней бывшей.
Отмечается: мужчина решил отомстить женщине за старые обиды и за то, что они больше не вместе.
«Женщина уже долго опасалась своего горе-бывшего, поэтому дома не находилась и временно проживала у своей матери. Злоумышленник с силой потянул на себя входную дверь, повредил замок и вошел внутрь дома. Мужчина поджег вещи экс-невесты и сбежал. В результате пожара поврежден и сам дом», — рассказали в прокуратуре.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в незаконном проникновении в дом, а также в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 194 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.
Правоохранители отметили, что в отношении фигуранта есть и другие уголовные производства, связанные с его действиями в отношении экс-невесты. Продолжается следствие.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, новости Харькова, поджег, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 18:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители подозревают мужчину в поджоге дома, принадлежащего его бывшей невесте.".