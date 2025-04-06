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В Харькове горе-бывший поджег женщине дом – прокуратура

Общество 18:00   06.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове горе-бывший поджег женщине дом – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители подозревают мужчину в поджоге дома, принадлежащего его бывшей невесте.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант — гражданин Азербайджана, который уже давно живет в Украине. Следствие установило, что днем ​​2 апреля он приехал в дом в Соледарском переулке, который принадлежит его 42-летней бывшей.

Отмечается: мужчина решил отомстить женщине за старые обиды и за то, что они больше не вместе.

«Женщина уже долго опасалась своего горе-бывшего, поэтому дома не находилась и временно проживала у своей матери. Злоумышленник с силой потянул на себя входную дверь, повредил замок и вошел внутрь дома. Мужчина поджег вещи экс-невесты и сбежал. В результате пожара поврежден и сам дом», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в незаконном проникновении в дом, а также в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 194 УКУ). Сейчас он находится в СИЗО.

Правоохранители отметили, что в отношении фигуранта есть и другие уголовные производства, связанные с его действиями в отношении экс-невесты. Продолжается следствие.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 18:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители подозревают мужчину в поджоге дома, принадлежащего его бывшей невесте.".