Более 80% разрушений: в центре Харькова планируют демонтировать дом
Фото: Харьковский горсовет
В список потенциально опасных объектов, подлежащих демонтажу в результате вражеских обстрелов, вошел жилой дом на площади Героев Небесной Сотни, 7.
Такое решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета 21 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
«Объект имеет повреждение держательных и ограждающих конструкций, что может повлечь за собой аварийное обрушение. Степень повреждения здания составляет более 81%», — объяснили в горсовете.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, демонтаж, дом, міськрада, новости Харькова, разрушения, руйнування;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В список потенциально опасных объектов, подлежащих демонтажу в результате вражеских обстрелов, вошел жилой дом на площади Героев Небесной Сотни, 7.".