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Более 80% разрушений: в центре Харькова планируют демонтировать дом

Общество 15:37   21.05.2025
Виктория Яковенко
Более 80% разрушений: в центре Харькова планируют демонтировать дом Фото: Харьковский горсовет

В список потенциально опасных объектов, подлежащих демонтажу в результате вражеских обстрелов, вошел жилой дом на площади Героев Небесной Сотни, 7.

Такое решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета 21 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

«Объект имеет повреждение держательных и ограждающих конструкций, что может повлечь за собой аварийное обрушение. Степень повреждения здания составляет более 81%», — объяснили в горсовете.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 15:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В список потенциально опасных объектов, подлежащих демонтажу в результате вражеских обстрелов, вошел жилой дом на площади Героев Небесной Сотни, 7.".