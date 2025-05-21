Более 80% разрушений: в центре Харькова планируют демонтировать дом

В список потенциально опасных объектов, подлежащих демонтажу в результате вражеских обстрелов, вошел жилой дом на площади Героев Небесной Сотни, 7.

Такое решение принял исполнительный комитет Харьковского городского совета 21 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

«Объект имеет повреждение держательных и ограждающих конструкций, что может повлечь за собой аварийное обрушение. Степень повреждения здания составляет более 81%», — объяснили в горсовете.