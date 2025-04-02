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Пережил прямые удары: восстанавливают дом на Северной Салтовке (фото)

Общество 10:01   02.04.2025
Оксана Горун
Пережил прямые удары: восстанавливают дом на Северной Салтовке (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Девятиэтажку в Киевском районе существенно разрушили россияне в начале полномасштабного вторжения. Ее восстанавливают: начались работы.

По дому на Северной Салтовке пришлось множество прямых попаданий российских снарядов. Поэтому объем работ для строителей — большой.

Реконструируют дом в Харькове после обстрелов 3
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

«Сейчас идет демонтаж поврежденных конструкций и восстановление стен. В нескольких квартирах уже построили ограждение балконов. В дальнейшем планируется возобновление кровли площадью более 1,8 тыс. кв. м, а также фасада – более 7 тыс. кв. м», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Реконструируют дом в Харькове после обстрелов
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

По информации мэрии, в доме планируют восстановить инженерные сети, входные группы, окна, а также провести внутренние работы — отделочные и сантехнические.

Смотрите фоторепортаж МГ «Объектив»: Харьков преображается: как выглядят почти отстроенные после прилетов дома 📷

Реконструируют дом в Харькове после обстрелов 2
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Реконструируют дом в Харькове после обстрелов 4
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Реконструируют дом в Харькове после обстрелов 6
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 10:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девятиэтажку в Киевском районе существенно разрушили россияне в начале полномасштабного вторжения. Ее восстанавливают: начались работы".