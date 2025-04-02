Пережил прямые удары: восстанавливают дом на Северной Салтовке (фото)

Девятиэтажку в Киевском районе существенно разрушили россияне в начале полномасштабного вторжения. Ее восстанавливают: начались работы.

По дому на Северной Салтовке пришлось множество прямых попаданий российских снарядов. Поэтому объем работ для строителей — большой.

«Сейчас идет демонтаж поврежденных конструкций и восстановление стен. В нескольких квартирах уже построили ограждение балконов. В дальнейшем планируется возобновление кровли площадью более 1,8 тыс. кв. м, а также фасада – более 7 тыс. кв. м», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

По информации мэрии, в доме планируют восстановить инженерные сети, входные группы, окна, а также провести внутренние работы — отделочные и сантехнические.

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