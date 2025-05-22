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Сколько домов хотят восстановить в Харькове в этом году, сообщил Терехов

Общество 21:28   22.05.2025
Оксана Якушко
Сколько домов хотят восстановить в Харькове в этом году, сообщил Терехов Фото: Василий Голосный

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в городе повреждены более 12 тысяч зданий.

Об этом сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на интервью «Украинскому радио. Харьков».

Среди поврежденных зданий – жилые многоэтажки, частные дома, офисы, учреждения образования и культуры, объекты критической инфраструктуры.

Приоритетом в восстановлении для городской власти остается жилой фонд, заявил мэр. Всего в этом году планируют восстановить около 200 домов.

«Ни один район города, к сожалению, не остался без разрушений в результате вражеской агрессии. Да, есть дефицит в местном бюджете. Да, есть необходимость поддерживать наших военных, что мы постоянно и делаем. Но и в таких условиях стараемся восстанавливать город. Благодаря усилиям городской власти при поддержке правительства и международных партнеров нам уже удалось восстановить немало объектов, и мы будем продолжать эту работу», — отметил Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 21:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в городе повреждены более 12 тысяч зданий.".