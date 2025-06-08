Коммунальщики Харькова закрыли практически все контуры домов после атаки
Фото: ХГС
Об сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Харьковский горсовет.
Терехов рассказал, что в Киевском и Основянском районах были повреждены 69 жилых домов, большинство из которых – многоэтажки. Всего во время атаки 7 июня выбито более 1,2 тыс. окон.
«Удары пришлись и по частным домам. Один – разрушен полностью, в другом – закрыли выбитые окна. В нескольких нужно еще отремонтировать крыши. Наши коммунальные службы закрыли практически все контуры, восстановили электро-, водо- и газоснабжение», — сообщил Терехов.
Также мэр рассказал, что специалисты уже планируют восстановление многоэтажного жилого дома в Основянском районе, в котором были серьезно повреждены конструктивные элементы в результате прямого попадания БпЛА в верхние этажи.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, Игорь Терехов, коммунальщики, контур, крыша, окно, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 19:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Харьковский горсовет. ".