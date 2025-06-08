Live
  • Вс 08.06.2025
  • Харьков  +29°С
  • USD 41.47
  • EUR 47.38

Коммунальщики Харькова закрыли практически все контуры домов после атаки

Общество 19:16   08.06.2025
Оксана Якушко
Коммунальщики Харькова закрыли практически все контуры домов после атаки Фото: ХГС

Об сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Харьковский горсовет. 

Терехов рассказал, что в Киевском и Основянском районах были повреждены 69 жилых домов, большинство из которых – многоэтажки. Всего во время атаки 7 июня выбито более 1,2 тыс. окон.

«Удары пришлись и по частным домам. Один – разрушен полностью, в другом – закрыли выбитые окна. В нескольких нужно еще отремонтировать крыши. Наши коммунальные службы закрыли практически все контуры, восстановили электро-, водо- и газоснабжение», — сообщил Терехов.

Также мэр рассказал, что специалисты уже планируют восстановление многоэтажного жилого дома в Основянском районе, в котором были серьезно повреждены конструктивные элементы в результате прямого попадания БпЛА в верхние этажи.

Читайте также: Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState
Анклав россиян в окружении в селе Харьковской области – DeepState
08.06.2025, 16:42
Новости Харькова — главное 8 июня: шестеро погибших, 44 раненых
Новости Харькова — главное 8 июня: шестеро погибших, 44 раненых
08.06.2025, 17:40
На любимых харьковчанами пляжах запретили купаться летом: почему
На любимых харьковчанами пляжах запретили купаться летом: почему
08.06.2025, 13:49
Электропоезд наехал на мужчину в Харьковской области
Электропоезд наехал на мужчину в Харьковской области
08.06.2025, 17:59
Лес вспыхнул на Харьковщине из-за российских обстрелов
Лес вспыхнул на Харьковщине из-за российских обстрелов
08.06.2025, 18:25
Днем до +35. Прогноз погоды на 9 июня в Харькове и области
Днем до +35. Прогноз погоды на 9 июня в Харькове и области
08.06.2025, 19:50

Новости по теме:

21:28
Сколько домов хотят восстановить в Харькове в этом году, сообщил Терехов
15:37
Более 80% разрушений: в центре Харькова планируют демонтировать дом
13:19
Дым над Заиковкой в Харькове: что горело, есть пострадавший (видео)
18:47
С Харьковщины на Закарпатье: где покупают жилье на сертификаты «єВідновлення»
20:37
Около млн грн могут переплатить на восстановлении дома на Харьковщине — ХАЦ

Вы читали новость: «Коммунальщики Харькова закрыли практически все контуры домов после атаки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 19:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Харьковский горсовет. ".