Коммунальщики Харькова закрыли практически все контуры домов после атаки

Об сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Харьковский горсовет.

Терехов рассказал, что в Киевском и Основянском районах были повреждены 69 жилых домов, большинство из которых – многоэтажки. Всего во время атаки 7 июня выбито более 1,2 тыс. окон.

«Удары пришлись и по частным домам. Один – разрушен полностью, в другом – закрыли выбитые окна. В нескольких нужно еще отремонтировать крыши. Наши коммунальные службы закрыли практически все контуры, восстановили электро-, водо- и газоснабжение», — сообщил Терехов.

Также мэр рассказал, что специалисты уже планируют восстановление многоэтажного жилого дома в Основянском районе, в котором были серьезно повреждены конструктивные элементы в результате прямого попадания БпЛА в верхние этажи.