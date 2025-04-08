Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области: днем возможен снег с дождем
Прогноз погоды на завтра, 9 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков.
Днем местами возможен небольшой снег с дождем 🌧🌨.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Ночью ожидают заморозки ❄️ 0 – 5°, днем будет от 3 до 8° тепла.
В Харькове ночью не ожидают существенных осадков.
Днем возможен небольшой снег с дождем 🌧🌨.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Ночью могут быть заморозки ❄️ 0-2°, днем температура прогреется до 5-7° тепла.
Читайте также: С какой суммой долга за тепло и горячую воду ХТС могут подать в суд
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области: днем возможен снег с дождем»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 20:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".