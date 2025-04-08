Прогноз погоды на 9 апреля в Харькове и области: днем ​​возможен снег с дождем

Прогноз погоды на завтра, 9 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без существенных осадков.

Днем местами возможен небольшой снег с дождем 🌧🌨.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью ожидают заморозки ❄️ 0 – 5°, днем ​​будет от 3 до 8° тепла.

В Харькове ночью не ожидают существенных осадков.

Днем возможен небольшой снег с дождем 🌧🌨.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Ночью могут быть заморозки ❄️ 0-2°, днем ​​температура прогреется до 5-7° тепла.

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