Где россияне атакуют в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ

Россияне штурмовали сегодня возле Волчанска и Загрызового, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне атакуют у Волчанска. В настоящее время идет бой.

На Купянском направлении россияне единожды штурмовали возле Загрызового.