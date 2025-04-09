Live
  • Ср 09.04.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.17
  • EUR 45.03

Где россияне атакуют в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ

Фронт 17:50   09.04.2025
Оксана Якушко
Где россияне атакуют в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне штурмовали сегодня возле Волчанска и Загрызового, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне атакуют у Волчанска. В настоящее время идет бой.

На Купянском направлении россияне единожды штурмовали возле Загрызового.

Читайте также: В Харькове «прилет» по кондитерской фабрике: данные ХОВА

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове «прилет» по кондитерской фабрике: данные ХОВА
В Харькове «прилет» по кондитерской фабрике: данные ХОВА
09.04.2025, 11:58
Почти полмиллиона грн: экологи оценили ущерб от удара по цеху в Харькове
Почти полмиллиона грн: экологи оценили ущерб от удара по цеху в Харькове
09.04.2025, 14:40
400 млн на ветер на Харьковщине: два масштабно отстроенных объекта уничтожили
400 млн на ветер на Харьковщине: два масштабно отстроенных объекта уничтожили
09.04.2025, 08:12
Новости Харькова – главное 9 апреля: налеты БпЛА, Сырский о наступлении
Новости Харькова – главное 9 апреля: налеты БпЛА, Сырский о наступлении
09.04.2025, 17:51
На Харьковщине увеличивается «серая» зона – Синегубов о фронте (видео)
На Харьковщине увеличивается «серая» зона – Синегубов о фронте (видео)
09.04.2025, 16:08
Где россияне атакуют в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ
Где россияне атакуют в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ
09.04.2025, 17:50

Новости по теме:

16:20
Россияне убили в Волчанске мужчину, приехавшего спасать знакомого
20:24
От каких угроз защищают Харьков СОУ, удерживая Волчанск: мнение офицера 📹
09:20
Враг активизировался на Харьковском направлении, добавились резервы — ВСУ 📹
22:03
ВСУ разбили тяжелый мост РФ через Оскол и ищут обстрелявший Волчанск Солнцепек
14:36
Враг активно использует подвалы в Волчанске – зачем, ситуация в городе

Вы читали новость: «Где россияне атакуют в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 17:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне штурмовали сегодня возле Волчанска и Загрызового, сообщил Генштаб ВСУ.".