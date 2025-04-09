Где россияне атакуют в Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Россияне штурмовали сегодня возле Волчанска и Загрызового, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне атакуют у Волчанска. В настоящее время идет бой.
На Купянском направлении россияне единожды штурмовали возле Загрызового.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: волчанск, Генштаб ВСУ, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 17:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне штурмовали сегодня возле Волчанска и Загрызового, сообщил Генштаб ВСУ.".