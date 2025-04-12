Утром в Харькове горел дом: женщина получила ожоги лица

В 04:36 в Немышлянском районе на улице Каденюка произошел бытовой пожар в жилой пятиэтажке, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В квартире на первом этаже горели домашние вещи на балконе и частично в квартире на площади 5 м. кв. Пострадала женщина 1964 года рождения, получившая ожоги лица. От госпитализации отказалась», — отметили спасатели.

В 06:12 пожар потушили. Что стало причиной возгорания устанавливают.

Еще один бытовой пожар произошел в поселке Пересечное 11 апреля около 14:00. Горелая комната в двухэтажном доме на площади 25 м. кв. На пожаре пострадал мужчина 1964 года рождения, он получил ожоги 2-й степени.

За сутки в Харьковской области зафиксированы четыре пожара, вызванные вражескими обстрелами, которые произошли в Изюмском, Купянском и Чугуевском районах области, сообщили в ГСЧС.