Live
  • Сб 12.04.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.4
  • EUR 45.84

Утром в Харькове горел дом: женщина получила ожоги лица

Происшествия 09:02   12.04.2025
Виктория Яковенко
Утром в Харькове горел дом: женщина получила ожоги лица Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В 04:36 в Немышлянском районе на улице Каденюка произошел бытовой пожар в жилой пятиэтажке, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В квартире на первом этаже горели домашние вещи на балконе и частично в квартире на площади 5 м. кв. Пострадала женщина 1964 года рождения, получившая ожоги лица. От госпитализации отказалась», — отметили спасатели.

В 06:12 пожар потушили. Что стало причиной возгорания устанавливают.

Еще один бытовой пожар произошел в поселке Пересечное 11 апреля около 14:00. Горелая комната в двухэтажном доме на площади 25 м. кв. На пожаре пострадал мужчина 1964 года рождения, он получил ожоги 2-й степени.

За сутки в Харьковской области зафиксированы четыре пожара, вызванные вражескими обстрелами, которые произошли в Изюмском, Купянском и Чугуевском районах области, сообщили в ГСЧС.

Читайте также: «Шахеды» ударили по Харькову, КАБами забросали область: ОВА о последствиях

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 12 апреля: по городу ударили «Шахеды», пожары
Новости Харькова – главное за 12 апреля: по городу ударили «Шахеды», пожары
12.04.2025, 09:06
«Шахеды» ударили по Харькову, КАБами забросали область: ОВА о последствиях
«Шахеды» ударили по Харькову, КАБами забросали область: ОВА о последствиях
12.04.2025, 08:41
В Харькове – три удара БпЛА «Шахед»: где «прилетело», есть пострадавший
В Харькове – три удара БпЛА «Шахед»: где «прилетело», есть пострадавший
12.04.2025, 06:20
С понедельника трамваи три дня не будут ходить в одном из районов Харькова
С понедельника трамваи три дня не будут ходить в одном из районов Харькова
11.04.2025, 17:55
Сегодня 12 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 апреля: какой праздник и день в истории
12.04.2025, 06:00
Удары по Харькову и пригороду: четверо пострадавших, фото последствий
Удары по Харькову и пригороду: четверо пострадавших, фото последствий
12.04.2025, 10:20

Новости по теме:

09:18
Огненный ад в Купянске: уничтожили медицинские автомобили и гаражи (фото)
08:34
Ночной удар КАБ по Купянску: повреждена больница, есть пострадавшие
16:08
На Харьковщине подорвался мужчина, он получил тяжелые травмы
08:57
Ночью БпЛА ударил по Чугуеву: на месте все еще тушат пожар — ГСЧС
08:29
На пожарах в Харькове дважды спасли одну женщину (фото)

Вы читали новость: «Утром в Харькове горел дом: женщина получила ожоги лица»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 09:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 04:36 в Немышлянском районе на улице Каденюка произошел бытовой пожар в жилой пятиэтажке, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".