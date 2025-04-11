Мужчина пострадал в пожаре в жилом доме в поселке Харьковской области
Пожар произошел в поселке Пересечное Солоницевской громады Харьковского района, сообщили в ГСЧС.
Пожарные, когда приехали в двухэтажный жилой дом, установили, что горит комната на площади 25 м₂.
От огня пострадал 61-летний мужчина — он получил ожоги 2-й степени. Но от госпитализации отказался.
Причину возгорания устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, ожог, пожары;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 20:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в поселке Пересечное Солоницевской громады Харьковского района, сообщили в ГСЧС.".