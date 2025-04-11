Мужчина пострадал в пожаре в жилом доме в поселке Харьковской области

Пожар произошел в поселке Пересечное Солоницевской громады Харьковского района, сообщили в ГСЧС.

Пожарные, когда приехали в двухэтажный жилой дом, установили, что горит комната на площади 25 м₂.

От огня пострадал 61-летний мужчина — он получил ожоги 2-й степени. Но от госпитализации отказался.

Причину возгорания устанавливают.