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Мужчина пострадал в пожаре в жилом доме в поселке Харьковской области

Происшествия 20:05   11.04.2025
Оксана Якушко
Мужчина пострадал в пожаре в жилом доме в поселке Харьковской области

Пожар произошел в поселке Пересечное Солоницевской громады Харьковского района, сообщили в ГСЧС.

Пожарные, когда приехали в двухэтажный жилой дом, установили, что горит комната на площади 25 м₂.

От огня пострадал 61-летний мужчина — он получил ожоги 2-й степени. Но от госпитализации отказался.

Причину возгорания устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 20:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар произошел в поселке Пересечное Солоницевской громады Харьковского района, сообщили в ГСЧС.".