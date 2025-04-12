В Харькове КамАЗ сбил 41-летнюю женщину-пешехода: что с пострадавшей (фото)

Авария произошла 11 апреля около 16:40 на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Водитель автомобиля КамАЗ съехал на обочину, совершил наезд на электроопору и 41-летнюю женщину-пешехода», — выяснили правоохранители.

Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали, добавили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.