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В Харькове КамАЗ сбил 41-летнюю женщину-пешехода: что с пострадавшей (фото)

Происшествия 14:15   12.04.2025
Виктория Яковенко
В Харькове КамАЗ сбил 41-летнюю женщину-пешехода: что с пострадавшей (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла 11 апреля около 16:40 на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Водитель автомобиля КамАЗ съехал на обочину, совершил наезд на электроопору и 41-летнюю женщину-пешехода», — выяснили правоохранители.

Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали, добавили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 11 апреля около 16:40 на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".