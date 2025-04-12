В Харькове КамАЗ сбил 41-летнюю женщину-пешехода: что с пострадавшей (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Авария произошла 11 апреля около 16:40 на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Водитель автомобиля КамАЗ съехал на обочину, совершил наезд на электроопору и 41-летнюю женщину-пешехода», — выяснили правоохранители.
Пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали, добавили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Читайте также: Мотоцикл ехал на «красный» — полиция о ДТП с двумя погибшими в Харькове (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, КАМАЗ, новости Харькова, пострадала;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове КамАЗ сбил 41-летнюю женщину-пешехода: что с пострадавшей (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 14:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 11 апреля около 16:40 на проспекте Героев Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".