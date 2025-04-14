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Товары, мастер-классы и фольклор: харьковчан приглашают на пасхальную ярмарку

Культура 21:15   14.04.2025
Елена Нагорная
Товары, мастер-классы и фольклор: харьковчан приглашают на пасхальную ярмарку Фото: Областной организационно-методический центр культуры и искусства

Пасхальная ярмарка «Ярмарочный круг» будет проходить в Харькове три дня — 17, 18 и 19 апреля.

Как рассказали МГ «Объектив» в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства, мероприятия запланированы с 11:00 до 19:00 в безопасных помещениях на улице Григория Сковороды, 62.

«Ярмарка всегда была праздником украинской культуры и самобытности, а ярмарка в прифронтовом Харькове — яркое событие в жизни региона, — подчеркивают организаторы. — И хотя масштаб нашего «Ярмарочного круга» более камерный в связи с безопасностью, чем харьковчане привыкли получать на ярмарках, считаем, что жизнь должна продолжаться, а враг знать, что нашу культуру и традиции уничтожить невозможно».

Посетители смогут приобрести разнообразную крафтовую продукцию, изделия ручной работы мастеров народных промыслов и уникальные сувениры. Также подготовили культурную программу — перед гостями выступят художественные коллективы Харьковщины. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах.

Откроется ярмарка 17 апреля в 16:00 выступлением фольклорного коллектива «Муравский шлях».

С детальной программой можно будет ознакомиться на информационных ресурсах Центра и непосредственно на локации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 21:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пасхальная ярмарка «Ярмарочный круг» будет проходить в Харькове три дня — 17, 18 и 19 апреля.".