Вспаханные полосы вдоль лесов Харьковщины: что они дают

«Слобожанский лесной офис» объяснил, как защищают леса Харьковщины от пожаров.

По данным лесничих, с начала года специалисты проложили около 478 км минерализованных полос и провели уход за уже имеющимися — 4811 км. Эти данные касаются не только Харьковской, но и Полтавской областей.

«Минерализованная полоса – это искусственно созданный противопожарный барьер, путем очистки определенного участка территории, граничащей с лесным массивом, от горючих материалов. Они служат своеобразной преградой от огня, чтобы он не распространялся на большие площади лесного массива», — поясняют в Слобожанском лесном офисе.

Создают полосы так: трактором распахивают землю вокруг леса на ширину от 3 до 5 метров.

«Минеральный слой почвы обнажают, а дерн, траву, хвою, листья и другие легковоспламеняющиеся материалы присыпают землей. При пожаре такая вспаханная полоса препятствует распространению огня на другие участки», — объяснили специалисты.

Такие полосы прокладывают вдоль лесов, троп, железных дорог и трасс, а также — зон отдыха. В первую очередь защищают хвойные леса, которые легче загораются, чем лиственные.