«Мы их знаем индивидуально» — Синегубов о тех, кто не хочет эвакуироваться
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона 15 апреля сообщил о ситуации в прифронтовых населенных пунктах области — в частности, Купянске, а также эвакуации оттуда.
Из прифронтовых громад на Купянском, Боровском и Великобурлукском направлениях ежесуточно эвакуируют до 25 человек, привел статистику Синегубов.
«Множество людей мы уже вывезли, однако еще остаются. Если брать по Купянску, то у нас еще должны вывезти 1600 человек. Если брать Боровское направление, 27 населенных пунктов, также 1700 человек нужно вывезти. Люди, к сожалению, неохотно уезжают, хотя и поддерживать там, скажем, социальную сферу, предоставление услуг, предоставление коммунальных услуг затруднительно. По некоторым населенным пунктам фактически невозможно. Даже в самом городе Купянске шесть улиц сейчас без электроснабжения. Хотя это правый берег, однако, восстанавливать его не можем, потому что враг FPV-дронами прицельно бьет по нашим коммунальным службам. Если брать левый берег, то там в принципе уже не можем отремонтировать, восстановить какую-либо соцсферу, предоставление услуг, ни электроснабжение, ни водоснабжение. Там еще остается, на левом берегу, если брать сам город Купянск, около 150 человек. Ну и единственный выход – это, конечно, эвакуация на более безопасные территории», — сказал начальник ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Отвечая на вопрос ведущего о причинах, по которым люди не хотят выезжать, Синегубов признался, что организаторы эвакуации уже знают историю каждого.
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«Каждая семья – это отдельная история уже. Мы их знаем уже фактически индивидуально, потому что постоянно с Национальной полицией, Службой безопасности работаем с ними, с органами местной власти. Некоторые не хотят покидать свои дома, некоторые не хотят уезжать со своей земли. Совершенно разные причины, однако все равно объясняем, что сохранение их жизни, их близких должно быть все же на первом месте. Тем более, что у нас есть возможность и обеспечить жильем для временного проживания, и всем необходимым», — подчеркнул Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 11:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона 15 апреля сообщил о ситуации в прифронтовых населенных пунктах области — в частности, Купянске, а также эвакуации оттуда".