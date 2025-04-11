Критические разрушения, эвакуация — Канашевич про ситуацию в Купянске и районе

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич на фоне ночной бомбардировки Купянска отметил, что существенных изменений в обстановке нет.

«Если в целом оценивать ситуацию, которая складывается по прифронтовым населенным пунктам, она за последнее время никаких изменений не претерпела. Враг постоянно производит обстрелы изо всех средств, которыми располагает. Мы видим, что ситуация остается достаточно критической, поскольку есть разрушения критической инфраструктуры по городу Купянску. По многим улицам нет света и нет возможности его восстановить, поскольку есть опасность применения FPV-дронов. Есть частично отключенное газоснабжение. Тем не менее бригады и коммунальные службы остаются на месте и готовы в любое время приступить к восстановлению. И сейчас по некоторым объектам, где есть возможность, именно такое восстановление будет сегодня осуществляться. Констатируя эту ситуацию, можно сказать, что все громады, семь из восьми громад Купянщины находятся под временными или постоянными обстрелами», — сообщил Канашевич в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Начальник РВА отметил: по Купянску ночью нанесли шесть авиаударов КАБами.

«У нас «прилетело» по территории районной больницы, «прилетело» возле многоэтажек по частному сектору. Там есть существенные разрушения, два человека подверглись острой реакции на стресс и один человек у нас был госпитализирован в областную клиническую больницу», — проинформировал Канашевич.

Несмотря на крайне опасную для жизни ситуацию в Купянском районе остаются жить люди. Более 2800 человек, по оценкам Канашевича, находятся Купянской громаде. В целом же в населенных пунктах, приближенных к линии фронта, — около 5900 человек. На левом берегу Оскола — 1470 человек. За минувшую неделю эвакуировали 100 человек.

«Мы проводим еще и принудительную эвакуацию детей вместе с родителями из двух громад, Кондрашовской и Великобурлукской. Там у нас еще остается вывезти 25 детей, это 19 семей, пока остающихся на месте, но мы проводим работу. Подключаем к этой работе полицию, подключаем службу по делам детей. То есть, намерены до конца месяца довести все же до родителей необходимость выезжать в более безопасные места в области», — отметил начальник РВА.