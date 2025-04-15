Ночью все еще возможны заморозки: погода в Харькове и области на 16 апреля

В среду, 16 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 18 до 20 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 3 до 8 градусов тепла, на поверхности грунта местами заморозки, дневная — от 17 до 22 градусов.

Ветер южный — 5-10 м/с.