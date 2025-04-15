Ночью все еще возможны заморозки: погода в Харькове и области на 16 апреля
Фото: Василий Голосный
В среду, 16 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 18 до 20 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 3 до 8 градусов тепла, на поверхности грунта местами заморозки, дневная — от 17 до 22 градусов.
Ветер южный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 18:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 16 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".