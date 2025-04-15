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Ночью все еще возможны заморозки: погода в Харькове и области на 16 апреля

Погода 18:37   15.04.2025
Елена Нагорная
Ночью все еще возможны заморозки: погода в Харькове и области на 16 апреля Фото: Василий Голосный

В среду, 16 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов тепла, днем — от 18 до 20 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 3 до 8 градусов тепла, на поверхности грунта местами заморозки, дневная — от 17 до 22 градусов.

Ветер южный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 18:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 16 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".