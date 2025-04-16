Воздух прогреется до +24: прогноз погоды в Харькове и области на 17 апреля

В четверг, 17 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов тепла, днем — от 21 до 23 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов тепла, дневная — от 19 до 24 градусов.

Ветер южный — 5-10 м/с.