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Воздух прогреется до +24: прогноз погоды в Харькове и области на 17 апреля

Погода 19:53   16.04.2025
Елена Нагорная
Воздух прогреется до +24: прогноз погоды в Харькове и области на 17 апреля Фото: Василий Голосный

В четверг, 17 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов тепла, днем — от 21 до 23 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 5 до 10 градусов тепла, дневная — от 19 до 24 градусов.

Ветер южный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 19:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 17 апреля, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".