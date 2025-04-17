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Более 2 тысячам ударов подверглась в апреле Купянская громада — Беседин

Фронт 21:59   17.04.2025
Елена Нагорная
Более 2 тысячам ударов подверглась в апреле Купянская громада — Беседин Скриншот

Более 2100 ударов нанесли российские военные из различного оружия по Купянской громаде за 17 дней апреля, сообщил в эфире нацмарафона глава Купянской ГВА Андрей Беседин.

«72 корректируемые авиабомбы уже выпустил враг по территории громады. К сожалению, 17 наших жителей получили травмы различной тяжести, четверо купянчан погибли. Это важная статистика, которая свидетельствует о коварстве врага и намерениях его», — подчеркнул Беседин.

Статистика по эвакуации, по его словам, также неутешительная. В громаде остаются 2800 гражданских.

«Три-два человека, один. Бывают дни, когда ни одного человека нет на эвакуацию. Хотя работа проводится 24/7, большое количество людей задействовано в этом», — отметил глава ГВА.

От границ города Купянск до линии фронта — 2 километра, напомнил Беседин.

«К сожалению, крайне тяжелая (ситуация — ред.) на некоторых участках города Купянск, Купянской громады. Критическая и связана с массированными обстрелами врага. Не прекращается применение всего вида вооружения: минометы, артиллерия, РСЗО, корректируемые авиабомбы», — перечислил он.

Также, продолжил Беседин, вновь активно россияне применяют FPV-дроны.

«Позавчера были с делегацией из Италии, с нашими новыми друзьями, городом-побратимом, показывали определенную локацию разрушений. И FPV-дрон начал следить за нами. Успели спрятаться в укрытие. Но Купянск — это зона активных боевых действий, зона опасности. И каждую секунду каждого гражданского подстерегает опасность. Поэтому самое главное, что может сохранить жизнь, это эвакуация», — подчеркнул глава ГВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 21:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 2100 ударов из различного оружия нанесли российские военные по Купянской громаде за 17 дней апреля, сообщил в эфире нацмарафона глава Купянской ГВА Андрей Беседин.".