Более 2 тысячам ударов подверглась в апреле Купянская громада — Беседин

Более 2100 ударов нанесли российские военные из различного оружия по Купянской громаде за 17 дней апреля, сообщил в эфире нацмарафона глава Купянской ГВА Андрей Беседин.

«72 корректируемые авиабомбы уже выпустил враг по территории громады. К сожалению, 17 наших жителей получили травмы различной тяжести, четверо купянчан погибли. Это важная статистика, которая свидетельствует о коварстве врага и намерениях его», — подчеркнул Беседин.

Статистика по эвакуации, по его словам, также неутешительная. В громаде остаются 2800 гражданских.

«Три-два человека, один. Бывают дни, когда ни одного человека нет на эвакуацию. Хотя работа проводится 24/7, большое количество людей задействовано в этом», — отметил глава ГВА.

От границ города Купянск до линии фронта — 2 километра, напомнил Беседин.

«К сожалению, крайне тяжелая (ситуация — ред.) на некоторых участках города Купянск, Купянской громады. Критическая и связана с массированными обстрелами врага. Не прекращается применение всего вида вооружения: минометы, артиллерия, РСЗО, корректируемые авиабомбы», — перечислил он.

Также, продолжил Беседин, вновь активно россияне применяют FPV-дроны.

«Позавчера были с делегацией из Италии, с нашими новыми друзьями, городом-побратимом, показывали определенную локацию разрушений. И FPV-дрон начал следить за нами. Успели спрятаться в укрытие. Но Купянск — это зона активных боевых действий, зона опасности. И каждую секунду каждого гражданского подстерегает опасность. Поэтому самое главное, что может сохранить жизнь, это эвакуация», — подчеркнул глава ГВА.