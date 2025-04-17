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Россияне «потеряли интерес» на Купянском направлении: Машовец о ситуации

Фронт 07:24   17.04.2025
Оксана Горун
Россияне «потеряли интерес» на Купянском направлении: Машовец о ситуации Фото: sprotyv.info

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что ВСУ откинули врага на 1 км в районе Загрызово, и оккупанты теряют интерес к действиям на флангах.

«К югу от города (Купянска — Ред.),  в полосе 1-й танковой армии (ТА), в районе восточнее села Загрызово, судя по всему, передовым подразделениям Вооруженных Сил Украины удалось оттеснить врага на север, по меньшей мере на 1 км», — написал Машовец в обзоре 17 апреля.

Он приходит к выводу, что стремления оккупантов расширить фланги своего «коридора» к Осколу в районе села Кругляковка остаются безуспешными.

Иллюстрация: карта DeepState

При этом на севере от Купянска — на плацдарме в районе Двуречной попытки чего-то добиться в направлении Кондрашовки и Дорошовки еще продолжаются. По оценке Машовца, — малоэффективно.

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«Общая обстановка на Купянском направлении характеризуется очевидной «потерей интереса» со стороны российского командования к действиям на флангах и возникновением такового к возобновлению наступления вдоль дороги Сватово-Купянск, в полосе 47-й танковой дивизии (тд). На это как минимум намекает сосредоточение сил и средств противника в районе Кисловка – Затишное – Новая Тарасовка – Табаевка», — отмечает обозреватель.

Иллюстрация: карта DeepState

При этом действия врага на этом участке Машовец называет «демонстрацией готовности начать «лобовое вытеснение» ВСУ с их плацдарма к востоку от Купянска». Он предполагает, что это может быть попыткой ввести в заблуждение командование Сил обороны.

«Хотя именно о таком варианте продолжения наступления на Купянск свидетельствует перегруппировка части сил и средств из состава дивизий 1-й ТА на Лиманское направление (туда отправилось не менее двух мотострелковых полков, из состава 2-й мсд и 4-й тд, по полку от каждой)», — подчеркнул обозреватель «ИС».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 07:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что ВСУ откинули врага на 1 км в районе Загрызово ".