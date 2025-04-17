Россияне «потеряли интерес» на Купянском направлении: Машовец о ситуации
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что ВСУ откинули врага на 1 км в районе Загрызово, и оккупанты теряют интерес к действиям на флангах.
«К югу от города (Купянска — Ред.), в полосе 1-й танковой армии (ТА), в районе восточнее села Загрызово, судя по всему, передовым подразделениям Вооруженных Сил Украины удалось оттеснить врага на север, по меньшей мере на 1 км», — написал Машовец в обзоре 17 апреля.
Он приходит к выводу, что стремления оккупантов расширить фланги своего «коридора» к Осколу в районе села Кругляковка остаются безуспешными.
При этом на севере от Купянска — на плацдарме в районе Двуречной попытки чего-то добиться в направлении Кондрашовки и Дорошовки еще продолжаются. По оценке Машовца, — малоэффективно.
Читайте также: ISW: войска РФ на Харьковщине штурмуют на бронетехнике, но не продвигаются
«Общая обстановка на Купянском направлении характеризуется очевидной «потерей интереса» со стороны российского командования к действиям на флангах и возникновением такового к возобновлению наступления вдоль дороги Сватово-Купянск, в полосе 47-й танковой дивизии (тд). На это как минимум намекает сосредоточение сил и средств противника в районе Кисловка – Затишное – Новая Тарасовка – Табаевка», — отмечает обозреватель.
При этом действия врага на этом участке Машовец называет «демонстрацией готовности начать «лобовое вытеснение» ВСУ с их плацдарма к востоку от Купянска». Он предполагает, что это может быть попыткой ввести в заблуждение командование Сил обороны.
«Хотя именно о таком варианте продолжения наступления на Купянск свидетельствует перегруппировка части сил и средств из состава дивизий 1-й ТА на Лиманское направление (туда отправилось не менее двух мотострелковых полков, из состава 2-й мсд и 4-й тд, по полку от каждой)», — подчеркнул обозреватель «ИС».
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, купянское направление, Машовець, наступ, наступление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне «потеряли интерес» на Купянском направлении: Машовец о ситуации»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что ВСУ откинули врага на 1 км в районе Загрызово ".