Купянский район забрасывали КАБами: горели дома, пострадали люди (фото)
Три пожара, вызванные российскими обстрелами, тушили 18 апреля в Купянском районе Харьковской области. Пострадали три женщины.
Все возгорания, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возникли в результате попаданий КАБов.
В селе Садовод Великобурлукской громады горел частный жилой дом площадью 40 квадратных метров. Пострадали три женщины.
В селе Стецковка Великобурлукской громады горели жилой дом площадью 80 квадратных метров и сухостой на площади гектара. Обошлось без пострадавших.
В городе Купянск горели три хозяйственные постройки на общей площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
Все пожары подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, Купянский район, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 20:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три пожара, вызванные российскими обстрелами, тушили 18 апреля в Купянском районе Харьковской области.".