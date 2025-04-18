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Купянский район забрасывали КАБами: горели дома, пострадали люди (фото)

Происшествия 20:55   18.04.2025
Елена Нагорная
Купянский район забрасывали КАБами: горели дома, пострадали люди (фото)

Три пожара, вызванные российскими обстрелами, тушили 18 апреля в Купянском районе Харьковской области. Пострадали три женщины.

Все возгорания, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возникли в результате попаданий КАБов.

В селе Садовод Великобурлукской громады горел частный жилой дом площадью 40 квадратных метров. Пострадали три женщины.

В селе Стецковка Великобурлукской громады горели жилой дом площадью 80 квадратных метров и сухостой на площади гектара. Обошлось без пострадавших.

В городе Купянск горели три хозяйственные постройки на общей площади 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

Все пожары подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 20:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три пожара, вызванные российскими обстрелами, тушили 18 апреля в Купянском районе Харьковской области.".