По Харькову били баллистическими ракетами в кассетном исполнении — Терехов

Мэр Игорь Терехов утром 18 апреля сообщил, что для ракетного удара по Харькову враг использовал ракеты, которые поражают максимальные площади.

«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень велики. И уже 26 пострадавших», — написал мэр города.

Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе четырьмя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о десятках пострадавших и погибшем.