По Харькову били баллистическими ракетами в кассетном исполнении — Терехов
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Мэр Игорь Терехов утром 18 апреля сообщил, что для ракетного удара по Харькову враг использовал ракеты, которые поражают максимальные площади.
«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень велики. И уже 26 пострадавших», — написал мэр города.
Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе четырьмя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о десятках пострадавших и погибшем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пострадавшие, ракетний удар, терехов;
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- • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 06:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов утром 18 апреля сообщил, что для ракетного удара по Харькову враг использовал ракеты, которые поражают максимальные площади".