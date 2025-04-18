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По Харькову били баллистическими ракетами в кассетном исполнении — Терехов

Происшествия 06:13   18.04.2025
Оксана Горун
По Харькову били баллистическими ракетами в кассетном исполнении — Терехов Скриншот

Мэр Игорь Терехов утром 18 апреля сообщил, что для ракетного удара по Харькову враг использовал ракеты, которые поражают максимальные площади.

«По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень велики. И уже 26 пострадавших», — написал мэр города.

Напомним, Харьков около 05:09 утра оказался под российской ракетной атакой. Мэр города сообщил об ударе четырьмя ракетами. Один из «прилетов» — по многоэтажному дому в Основянском районе. Под завалами могут быть люди. Известно о десятках пострадавших и погибшем.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 06:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов утром 18 апреля сообщил, что для ракетного удара по Харькову враг использовал ракеты, которые поражают максимальные площади".