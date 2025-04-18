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Прогноз погоды в Харькове и области на 19 апреля: по-летнему тепло

Погода 20:13   18.04.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 19 апреля: по-летнему тепло Фото: Василий Голосный

В субботу, 19 апреля, в Харькове и области будет малооблачно, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 23 до 25 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 6 до 11 градусов тепла, дневная — от 20 до 25 градусов.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2025 в 20:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 19 апреля, в Харькове и области будет малооблачно, без осадков.".