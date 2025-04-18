Прогноз погоды в Харькове и области на 19 апреля: по-летнему тепло

В субботу, 19 апреля, в Харькове и области будет малооблачно, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 9 до 11 градусов тепла, днем — от 23 до 25 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 6 до 11 градусов тепла, дневная — от 20 до 25 градусов.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.