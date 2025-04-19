Российские войска продвинулись к трассе на Купянск на Харьковщине — ISW
Российские военные имеют продвижение в направлении Купянска, а в районах Волчанска и Боровой — нет, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 18 апреля.
Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 апреля, указывают на то, что войска РФ недавно продвинулись вблизи трассы Р-79 Купянск-Двуречная на юго-запад от Западного и до восточной окраины Малой Шапковки, отмечают аналитики.
В то же время заявления российских милблогеров, якобы их войска продвинулись в районе Каменки и к востоку от Дорошовки, ISW не подтверждает.
Аналитики проинформировали, что на Купянском направлении 17 и 18 апреля войска РФ провели наземные атаки возле Кондрашовки, Синьковки, Каменки и Петропавловки.
В районе Волчанска 18 апреля россияне наступали, но не продвинулись. Так же как и на Боровском направлении.
В направлении Боровой 17 и 18 апреля военные РФ атаковали возле Загрызово, Надии, Нововодяного и Новосергеевки.
«Украинская бригада, действующая на Боровском направлении, сообщила 18 апреля, что отразила российскую механизированную атаку численностью до взвода, в составе по меньшей мере двух бронетранспортеров, трех багги и неопределенного количества гражданских автомобилей в неопределенной части Харьковской области (вероятно, имеется в виду Боровское направление)», — добавили в ISW.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, Борова, волчанск, купянск, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 07:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные имеют продвижение в направлении Купянска, а в районах Волчанска и Боровой — нет, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 18 апреля.".