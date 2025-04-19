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РСЗО, БпЛА, ракеты и КАБы: какие города и села Харьковщины были под ударами

Происшествия 09:13   19.04.2025
Елена Нагорная
РСЗО, БпЛА, ракеты и КАБы: какие города и села Харьковщины были под ударами На фото Купянск, источник — Олег Cинегубов/Telegram

Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за минувшие сутки сообщил о еще пяти пострадавших вследствие российских обстрелов. О ракетном ударе по Харькову, в результате которого один человек погиб и 114 пострадали, он информировал накануне.

По данным Синегубова:

— в 16:30 в Купянске в результате удара КАБ горели хозяйственные постройки на общей площади 300 квадратных метров;

— в 15:58 в селе Шестаково Старосалтовской громады в результате удара БпЛА поврежден частный дом;

— в 15:57 в селе Нечволодовка Кондрашевской громады в результате атаки БпЛА «Ланцет» поврежден дом;

— в 15:38 в селе Стецковка Великобурлукской громады в результате попадания КАБ горел жилой дом площадью 80 квадратных метров и трава на площади гектара;

— в 14:28 в селе Подолы Куриловской громады в результате удара FPV-дрона 60-летняя женщина получила взрывную травму;

— в 14:20 в селе Цаповка Золочевской громады горел автомобиль;

— в 13:41 — в селе Березовка Шевченковской громады в результате обстрела из РСЗО повреждены частный дом и сарай;

— в 10:18 в селе Садовод Великобурлукской громады в результате обстрела горел дом площадью 40 квадратных метров. Три человека испытали острую реакцию на стресс;

— в 10:13 в селе Гороховатка Боровской громады в результате обстрела (предварительно, ракетного удара) горел автомобиль. Женщина испытала острую реакцию на стресс.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 апреля 2025 в 09:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в сводке за минувшие сутки сообщил о еще пяти пострадавших вследствие российских обстрелов.".