Один погибший, 114 пострадавших: спасательные работы в Харькове завершили 📹

В Харькове в 21:30 завершили аварийно-спасательные работы после утреннего ракетного удара, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели ликвидировали последствия обстрела совместно с коммунальщиками.

«Вывезено 45 кубометров строительного мусора. Сняты аварийные конструкции с трех многоквартирных домов и со здания учебного заведения. Психологи ГСЧС оказали помощь 150 людям. В целом в результате вражеских ракетных ударов погиб один человек, 114 пострадали, из них девять детей», — проинформировали чрезвычайники.

Напомним, тремя ракетами «Искандер» ударили россияне по Харькову около пяти утра. Одна из них, с осколочно-фугасной боевой частью, разорвалась в воздухе в Основянском районе — посреди квартала многоэтажек. Больше всего досталось шестнадцатиэтажному дому. Там в своей постели погиб 78-летний мужчина. Еще две ракеты ударили по гражданскому предприятию. Как сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов, «прилеты» были по двум цехам: в одном шили женские куртки, в другом производили тубы для зубной пасты, шампуни и футляры для косметики. Там возник пожар и есть тяжелораненые сотрудники. Взрывные волны накрыли площадь в несколько квадратных километров, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Ранее сообщалось, что пострадали 113 человек, среди которых девять детей. Повреждены более 20 многоэтажек, две школы, два детсада, более 40 частных домов.