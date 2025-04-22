СБУ: безработный харьковчанин надеялся, что «родной город оккупируют россияне»

Правоохранители задержали в Харькове безработного 58-летнего жителя, который, по данным следствия, ждал оккупацию областного центра.

«Для популяризации кремлевских нарративов вражеский пропагандист использовал пророссийские каналы в Telegram, где он оставлял свои комментарии под антиукраинскими сообщениями. В своих комментариях он призвал уничтожать украинцев, восхвалял российских военных преступников, которые убивают украинских защитников», — рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Также мужчина надеялся, что его родной город как можно скорее оккупируют россияне и утверждал, что от этого все жители якобы будут только рады, отметили правоохранители.

Кроме этого, установлено, что фигурант распространял фейки РФ о якобы раскольническом характере ПЦУ и о якобы уходе от православных ценностей.

Экспертиза СБУ подтвердила противоправный характер высказываний мужчины.

Следователи сообщили ему о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК), добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.