СБУ: безработный харьковчанин надеялся, что «родной город оккупируют россияне»
Правоохранители задержали в Харькове безработного 58-летнего жителя, который, по данным следствия, ждал оккупацию областного центра.
«Для популяризации кремлевских нарративов вражеский пропагандист использовал пророссийские каналы в Telegram, где он оставлял свои комментарии под антиукраинскими сообщениями. В своих комментариях он призвал уничтожать украинцев, восхвалял российских военных преступников, которые убивают украинских защитников», — рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Также мужчина надеялся, что его родной город как можно скорее оккупируют россияне и утверждал, что от этого все жители якобы будут только рады, отметили правоохранители.
Кроме этого, установлено, что фигурант распространял фейки РФ о якобы раскольническом характере ПЦУ и о якобы уходе от православных ценностей.
Экспертиза СБУ подтвердила противоправный характер высказываний мужчины.
Следователи сообщили ему о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК), добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Если вину докажут, мужчине грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Читайте также: В Харькове студентов и школьницу подозревают в диверсиях: подробности
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, окупація, СБУ, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «СБУ: безработный харьковчанин надеялся, что «родной город оккупируют россияне»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове безработного 58-летнего жителя, который, по данным следствия, ждал оккупацию областного центра.".