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Шесть человек пострадали из-за обстрелов Купянска

Происшествия 20:34   22.04.2025
Оксана Якушко
Шесть человек пострадали из-за обстрелов Купянска

22 апреля из-за обстрелов россиян около сотни домов повреждены, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Около 10:00 россияне нанесли авиаудары по Купянску. 85-летняя женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали. 69-летний мужчина получил травмы. Также еще две женщины и один мужчина подверглись острой стрессовой реакции. Всего в городе повреждены и разрушены около 100 частных жилых домов.

Второй раз россияне атаковали Купянск в 14:25 FPV-дроном. БпЛА попал в частный жилищный сектор, 75-летняя женщина получила ранения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 20:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 апреля из-за обстрелов россиян около сотни домов повреждены, сообщила Харьковская областная прокуратура.".