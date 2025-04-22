Шесть человек пострадали из-за обстрелов Купянска
22 апреля из-за обстрелов россиян около сотни домов повреждены, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Около 10:00 россияне нанесли авиаудары по Купянску. 85-летняя женщина получила осколочное ранение, ее госпитализировали. 69-летний мужчина получил травмы. Также еще две женщины и один мужчина подверглись острой стрессовой реакции. Всего в городе повреждены и разрушены около 100 частных жилых домов.
Второй раз россияне атаковали Купянск в 14:25 FPV-дроном. БпЛА попал в частный жилищный сектор, 75-летняя женщина получила ранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 20:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 апреля из-за обстрелов россиян около сотни домов повреждены, сообщила Харьковская областная прокуратура.".