Воду снова подают в поврежденных домах в Основянском районе Харькова
Фото: ХГС
В Харькове восстановили водоснабжение в поврежденных домах, сообщает горсовет.
Коммунальщики восстановили подачу воды в многоэтажных домах, которые были повреждены в результате ракетного удара в Основянском районе.
Ремонт сделали в двух домах на пр. Аэрокосмическом, сообщил начальник районного участка Виталий Федин,
«Первым делом отключили воду, после чего проверили техническое состояние внутридомовых систем. Также провели поквартирный обход. Выявленные повреждения оперативно устранили и восстановили водоснабжение в домах», — рассказал Виталий Федин.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 17:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове восстановили водоснабжение в поврежденных домах, сообщает горсовет.".