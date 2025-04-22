Воду снова подают в поврежденных домах в Основянском районе Харькова

В Харькове восстановили водоснабжение в поврежденных домах, сообщает горсовет.

Коммунальщики восстановили подачу воды в многоэтажных домах, которые были повреждены в результате ракетного удара в Основянском районе.

Ремонт сделали в двух домах на пр. Аэрокосмическом, сообщил начальник районного участка Виталий Федин,

«Первым делом отключили воду, после чего проверили техническое состояние внутридомовых систем. Также провели поквартирный обход. Выявленные повреждения оперативно устранили и восстановили водоснабжение в домах», — рассказал Виталий Федин.