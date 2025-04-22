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Воду снова подают в поврежденных домах в Основянском районе Харькова

Общество 17:58   22.04.2025
Оксана Якушко
Воду снова подают в поврежденных домах в Основянском районе Харькова Фото: ХГС

В Харькове восстановили водоснабжение в поврежденных домах, сообщает горсовет.

Коммунальщики восстановили подачу воды в многоэтажных домах, которые были повреждены в результате ракетного удара в Основянском районе.

Ремонт сделали в двух домах на пр. Аэрокосмическом, сообщил начальник районного участка Виталий Федин,

«Первым делом отключили воду, после чего проверили техническое состояние внутридомовых систем. Также провели поквартирный обход. Выявленные повреждения оперативно устранили и восстановили водоснабжение в домах», — рассказал Виталий Федин.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 17:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове восстановили водоснабжение в поврежденных домах, сообщает горсовет.".