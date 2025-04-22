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Из-за ударов БпЛА по Харькову возникли пожары: первые фото и видео

Происшествия 15:46   22.04.2025
Виктория Яковенко
Из-за ударов БпЛА по Харькову возникли пожары: первые фото и видео Фото: ГСЧС Украины

В Харькове в результате массированной атаки БпЛА возникли пожары.

Дополнено в 15:46. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара РФ по Киевскому району города.

Видео: Харьковская областная прокуратура

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате ударов в городе пострадали восемь человек, шестеро госпитализированы. Двум гражданам оказали помощь на месте

15:41. «Горели частный дом, складское и хозяйственное здание, автомобили и сухая трава. Спасатели обуздали огонь. Продолжается ликвидация последствий атаки», — сообщили в ГСЧС Украины.

удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины

Видео: ГСЧС Украины

Напомним, с около 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Слободском и Новобаварском районах. Также «прилеты» были в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, атака продолжалась до 13:36. Для ударов по Харькову и пригороду россияне использовали 14 БпЛА, уточнили в облпрокуратуре. Терехов информирует, что известно о 10 пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 15:46;

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