Из-за ударов БпЛА по Харькову возникли пожары: первые фото и видео
В Харькове в результате массированной атаки БпЛА возникли пожары.
Дополнено в 15:46. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия удара РФ по Киевскому району города.
Видео: Харьковская областная прокуратура
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате ударов в городе пострадали восемь человек, шестеро госпитализированы. Двум гражданам оказали помощь на месте
15:41. «Горели частный дом, складское и хозяйственное здание, автомобили и сухая трава. Спасатели обуздали огонь. Продолжается ликвидация последствий атаки», — сообщили в ГСЧС Украины.
Видео: ГСЧС Украины
Напомним, с около 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Слободском и Новобаварском районах. Также «прилеты» были в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, атака продолжалась до 13:36. Для ударов по Харькову и пригороду россияне использовали 14 БпЛА, уточнили в облпрокуратуре. Терехов информирует, что известно о 10 пострадавших.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, новости Харькова, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за ударов БпЛА по Харькову возникли пожары: первые фото и видео»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 15:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в результате массированной атаки БпЛА возникли пожары.".