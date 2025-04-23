Торговал гранатами в двух районах Харькова – полиция задержала подозреваемого
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители поймали в Харькове мужчину, который по данным следствия занимался продажей гранат на территории Индустриального и Немышлянского районов.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в феврале и апреле 44-летний фигурант во время личных встреч с покупателями пытался продать четыре гранаты за 12 тысяч гривен.
Мужчину поймали «на горячем» – когда он получал деньги за товар.
Следователи изъяли вещественные доказательства и отправили их на экспертные исследования.
Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гранаты, Нацполиция, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители поймали в Харькове мужчину, который по данным следствия занимался продажей гранат на территории Индустриального и Немышлянского районов.".