Торговал гранатами в двух районах Харькова – полиция задержала подозреваемого

Правоохранители поймали в Харькове мужчину, который по данным следствия занимался продажей гранат на территории Индустриального и Немышлянского районов.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что в феврале и апреле 44-летний фигурант во время личных встреч с покупателями пытался продать четыре гранаты за 12 тысяч гривен.

Мужчину поймали «на горячем» – когда он получал деньги за товар.

Следователи изъяли вещественные доказательства и отправили их на экспертные исследования.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Если вину докажут, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.