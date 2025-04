Трамп высказался про Крым и предъявил претензии Зеленскому

Президент США Дональд Трамп взялся критиковать президента Украины Владимира Зеленского на фоне сорвавшихся переговоров на высоком уровне в Лондоне и серии «сливов» в СМИ.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал гневный пост, адресованный, как всегда, не руководителю страны-агрессора Путину, а президенту Украины Зеленскому. Президент США отреагировал на заявление Владимира Зеленского, опубликованное первой полосе «The Wall Street Journal»: Украина никогда юридически не признает аннексию Крыма РФ.

Here is an early look at the front page of today’s Wall Street Journal https://t.co/O9mvdGjtDE pic.twitter.com/C52V1SmfZp

— The Wall Street Journal (@WSJ) April 23, 2025