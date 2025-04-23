Трамп высказался про Крым и предъявил претензии Зеленскому

Президент США Дональд Трамп взялся критиковать президента Украины Владимира Зеленского на фоне сорвавшихся переговоров на высоком уровне в Лондоне и серии «сливов» в СМИ.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал гневный пост, адресованный, как всегда, не руководителю страны-агрессора Путину, а президенту Украины Зеленскому. Президент США отреагировал на заявление Владимира Зеленского, опубликованное первой полосе «The Wall Street Journal»: Украина никогда юридически не признает аннексию Крыма РФ.

Here is an early look at the front page of today’s Wall Street Journal https://t.co/O9mvdGjtDE pic.twitter.com/C52V1SmfZp — The Wall Street Journal (@WSJ) April 23, 2025

По мнению Трампа, соблюдение международного права, конвенций ООН и украинской Конституции, которое продемонстрировал таким заявлением Зеленский, «очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения».

При этом Трамп все же заверил, что Зеленского никто не просит признавать Крым российской территорией.

«Но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела?» – задал вопрос президент США.

Он также продемонстрировал глубокое знание вопроса Крыма, сообщив, что там еще задолго до аннексии «располагались основные базы российских подводных лодок».

В конце концов президент США назвал слова Зеленского о юридическом статусе Крыма «подстрекательскими» и такими, которые «затрудняют урегулирование этой войны». А также, как и во время ссоры в Овальном кабинете, напомнил, что Зеленский — человек, «у которого нет карт».

«Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасная – он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну», – считает Трамп.

Президент США написал: «Мы очень близки к соглашению» и выразил мнение, что именно Зеленский должен «СДЕЛАТЬ ЭТО» (большими буквами, видимо, имея в виду — согласиться на условия ультиматума от США и РФ).