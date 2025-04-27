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Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области: ночью заморозки

Погода 21:40   27.04.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области: ночью заморозки Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 28 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области существенных осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью будут заморозки ❄️ 0-5°, днем ​​прогреется 8-13° тепла.

В Харькове без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью заморозки ❄️ 0 – 2°, днем ​​10 – 12° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".