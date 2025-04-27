Прогноз погоды на 28 апреля в Харькове и области: ночью заморозки
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 28 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области существенных осадков не ожидается.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Ночью будут заморозки ❄️ 0-5°, днем прогреется 8-13° тепла.
В Харькове без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью заморозки ❄️ 0 – 2°, днем 10 – 12° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 21:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 апреля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".