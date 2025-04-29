Большой пожар тушили ночью в Харькове: что случилось (фото)
В Харькове 29 апреля ночью загорелась техника и деревянные поддоны на территории гражданского предприятия в Слободском районе, сообщили в ГСЧС.
«29 апреля в 00:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории гражданского предприятия в Слободском районе Харькова. На время прибытия спасателей горели деревянные поддоны и автомобильная техника на общей площади 150 м кв. С огнем боролись 20 человек личного состава и четыре единицы техники ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Пожар смогли локализировать достаточно быстро — в 01:35. Спасателям удалось предотвратить распространения огня на другие объекты. Окончательно все погасили в 03:52.
Из-за чего пожар начался, еще выясняют. Обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 09:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 29 апреля ночью загорелась техника и деревянные поддоны на территории гражданского предприятия в Слободском районе, сообщили в ГСЧС".