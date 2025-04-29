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Большой пожар тушили ночью в Харькове: что случилось (фото)

Происшествия 09:46   29.04.2025
Оксана Горун
Большой пожар тушили ночью в Харькове: что случилось (фото)

В Харькове 29 апреля ночью загорелась техника и деревянные поддоны на территории гражданского предприятия в Слободском районе, сообщили в ГСЧС.

«29 апреля в 00:47 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории гражданского предприятия в Слободском районе Харькова. На время прибытия спасателей горели деревянные поддоны и автомобильная техника на общей площади 150 м кв. С огнем боролись 20 человек личного состава и четыре единицы техники ГСЧС», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Пожар смогли локализировать достаточно быстро — в 01:35. Спасателям удалось предотвратить распространения огня на другие объекты. Окончательно все погасили в 03:52.

пожар тушили в Харькове ночью 29 апреля 2025

Из-за чего пожар начался, еще выясняют. Обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 09:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 29 апреля ночью загорелась техника и деревянные поддоны на территории гражданского предприятия в Слободском районе, сообщили в ГСЧС".