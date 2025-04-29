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По Харьковщине за сутки ударили 20 БпЛА и 31 КАБом — Синегубов о последствиях

Происшествия 08:54   29.04.2025
Оксана Горун
По Харьковщине за сутки ударили 20 БпЛА и 31 КАБом — Синегубов о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 апреля сообщил, что за сутки в области из-за обстрелов ранены два человека: 65-летний и 61-летний мужчины.

«Всего оккупанты применили против мирных жителей 20 ударных беспилотников и 31 управляемую авиационную бомбу», — привел данные начальник ХОВА.

Удары по гражданским на Харьковщине продолжались всю ночь. «Шахеды» атаковали: Кегичевку, где загорелся пустой деревянный склад на площади 800 м кв., и село Заречное, где также возник пожар в недействующем здании (площадью 20 кв. м). В Купянске удар БпЛА повредил жилой дом. В селе Ольшаны Солоницевской громады под Харьковом упал БпЛА, он повредил окно частного дома. По Золочевской громаде били КАБами — бомбы ночью упали на окрестностях села Дуванка, обошлось без разрушений.

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Под почти беспрерывными обстрелами в течение всех суток был Купянск, там же получили ранения двое жителей — от разных обстрелов. Досталось и другим населенным пунктам этой громады.

Автор: Оксана Горун
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29.04.2025, 08:54

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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 08:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 29 апреля сообщил, что за сутки в области из-за обстрелов ранены два человека: 65-летний и 61-летний мужчины".