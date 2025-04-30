Полиция в Харькове запретила сыну общаться с отцом

74-летний мужчина в Харькове обвинил своего сына в домашнем насилии и обратился в полицию.

«Семейная разборка», в которую пришлось вмешаться полицейским, произошла 20 апреля в одной из квартир на проспекте Жуковского, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. К копам обратился 74-летний местный житель и заявил, что его 45-летний сын ударил его. На место вызвали медиков, которые оказали психологическую помощь пострадавшему — от госпитализации он отказался.

«Работники сектора противодействия домашнему насилию вынесли правонарушителю срочное запретительное предписание сроком на трое суток. В частности, ему запрещено каким-либо способом контактировать с потерпевшим. Впоследствии 74-летний мужчина подал официальное заявление в полицию о причинении телесных повреждений», — проинформировали в ГУНП.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 УК («преднамеренное легкое телесное повреждение»).