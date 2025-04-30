Полиция в Харькове запретила сыну общаться с отцом
74-летний мужчина в Харькове обвинил своего сына в домашнем насилии и обратился в полицию.
«Семейная разборка», в которую пришлось вмешаться полицейским, произошла 20 апреля в одной из квартир на проспекте Жуковского, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. К копам обратился 74-летний местный житель и заявил, что его 45-летний сын ударил его. На место вызвали медиков, которые оказали психологическую помощь пострадавшему — от госпитализации он отказался.
«Работники сектора противодействия домашнему насилию вынесли правонарушителю срочное запретительное предписание сроком на трое суток. В частности, ему запрещено каким-либо способом контактировать с потерпевшим. Впоследствии 74-летний мужчина подал официальное заявление в полицию о причинении телесных повреждений», — проинформировали в ГУНП.
Читайте также: Сын в Харькове оскорблял пожилую мать – копы возбудили уголовное дело
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 УК («преднамеренное легкое телесное повреждение»).
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, отец, полиция, сын, ударил;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Полиция в Харькове запретила сыну общаться с отцом»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 11:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "74-летний мужчина в Харькове обвинил своего сына в домашнем насилии и обратился в полицию".