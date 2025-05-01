Где на Харьковщине накануне атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ

Восемь атак совершили российские военные за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Харьковском направлении противник дважды пытался прорвать оборонные рубежи в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне атаковали шесть раз. Защитники отбивали штурмы в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосиново и Загрызово.

На Лиманском направлении военные РФ атаковали 36 раз, пытаясь вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Новосергеевка (Харьковская область), Надия, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир (Харьковская область), Зеленая Долина, Колодези и в направлении Новомихайловки, Грековки.

За минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 11 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 112 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 139 автомобилей оккупантов.