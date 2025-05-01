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Где на Харьковщине накануне атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ

Фронт 08:26   01.05.2025
Елена Нагорная
Где на Харьковщине накануне атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Восемь атак совершили российские военные за минувшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Харьковском направлении противник дважды пытался прорвать оборонные рубежи в районе Волчанска.

На Купянском направлении россияне атаковали шесть раз. Защитники отбивали штурмы в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоосиново и Загрызово.

На Лиманском направлении военные РФ атаковали 36 раз, пытаясь вклиниться в оборону в районах населенных пунктов Новосергеевка (Харьковская область), Надия, Твердохлебово, Редкодуб, Новое, Новый Мир (Харьковская область), Зеленая Долина, Колодези и в направлении Новомихайловки, Грековки.

За минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 11 боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 112 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 139 автомобилей оккупантов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 08:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восемь атак совершили российские военные за прошедшие сутки на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в утренней сводке.".