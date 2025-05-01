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Россияне подступают к Харьковщине с Донетчины: информация ISW по фронтам

Украина 07:48   01.05.2025
Елена Нагорная
Россияне подступают к Харьковщине с Донетчины: информация ISW по фронтам Карта ISW

Российские войска 30 апреля, по данным американского Института изучения войны (ISW), не имели продвижения в пределах Харьковской области, при этом у них есть успехи вблизи админграницы с регионом, в Донецкой области.

Как информируют аналитики, на Харьковском направлении военные РФ атаковали в районе Волчанска, но не продвинулись.

На Купянском направлении россияне атаковали возле Каменки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и Новоосиново и также не продвинулись.

На Боровском направлении наземные атаки военные РФ проводили у Загрызово, Новой Кругляковки и Новосергеевки, но не достигли подтвержденных успехов. Заявление российского источника о якобы продвижении войск РФ в направлении Грековки Луганской области ISW не подтверждает.

А вот на Лиманском направлении успехи у россиян есть — в поселке Новое Донецкой области, недалеко от админграницы с Харьковщиной, отмечают в Институте.

«На геолокационных снимках, опубликованных 30 апреля, видно, как российские войска размахивают флагом в западной и центральной частях Нового, что указывает на то, что российские войска недавно захватили этот населенный пункт. 30 апреля Минобороны России заявило, что российские войска захватили Новое. Дополнительные геолокационные съемки, опубликованные 30 апреля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись в восточной части Липового и к востоку от Катериновки», — пишут аналитики.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 07:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска 30 апреля, по данным американского Института изучения войны (ISW), не имели продвижения в пределах Харьковской области.".