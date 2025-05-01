По Харькову ударил БпЛА «Молния»: куда попал дрон, сообщил Терехов

В Киевском районе Харькова зафиксировали попадания БпЛА типа «Молния».

Дополнено в 12:10. БпЛА «Молния» попал в землю возле гаражного кооператива. Пострадавших и разрушений в результате «прилета» нет, сообщает мэр Игорь Терехов.

11:57. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов около 11:50. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.