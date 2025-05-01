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По Харькову ударил БпЛА «Молния»: куда попал дрон, сообщил Терехов

Происшествия 12:10   01.05.2025
Виктория Яковенко
По Харькову ударил БпЛА «Молния»: куда попал дрон, сообщил Терехов Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

В Киевском районе Харькова зафиксировали попадания БпЛА типа «Молния».

Дополнено в 12:10. БпЛА «Молния» попал в землю возле гаражного кооператива. Пострадавших и разрушений в результате «прилета» нет, сообщает мэр Игорь Терехов.

11:57. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов около 11:50. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова зафиксировали попадания БпЛА типа «Молния».".