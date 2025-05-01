По Харькову ударил БпЛА «Молния»: куда попал дрон, сообщил Терехов
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
В Киевском районе Харькова зафиксировали попадания БпЛА типа «Молния».
Дополнено в 12:10. БпЛА «Молния» попал в землю возле гаражного кооператива. Пострадавших и разрушений в результате «прилета» нет, сообщает мэр Игорь Терехов.
11:57. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов около 11:50. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Игорь Терехов, новости Харькова, прилет;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Киевском районе Харькова зафиксировали попадания БпЛА типа «Молния».".