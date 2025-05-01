В Харькове – снова «прилет» БпЛА «Молния»: под ударом – Основянский район
1 мая в Харькове зафиксировали еще один «прилет» БпЛА типа «Молния».
На этот раз под ударом был Основянский район, информирует городской голова Игорь Терехов.
«Информация о месте попадания, разрушениях и пострадавших уточняется», – отметил Терехов.
Напомним, днем 1 мая по Харькову уже прилетал БпЛА «Молния». Попадание зафиксировали в землю вблизи гаражного кооператива в Киевском районе. Пострадавших и разрушений не было.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 13:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 мая в Харькове зафиксировали еще один «прилет» БпЛА типа «Молния».".