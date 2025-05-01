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В Харькове – снова «прилет» БпЛА «Молния»: под ударом – Основянский район

Происшествия 13:58   01.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове – снова «прилет» БпЛА «Молния»: под ударом – Основянский район

1 мая в Харькове зафиксировали еще один «прилет» БпЛА типа «Молния».

На этот раз под ударом был Основянский район, информирует городской голова Игорь Терехов.

«Информация о месте попадания, разрушениях и пострадавших уточняется», – отметил Терехов.

Напомним, днем ​​1 мая по Харькову уже прилетал БпЛА «Молния». Попадание зафиксировали в землю вблизи гаражного кооператива в Киевском районе. Пострадавших и разрушений не было.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 13:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 мая в Харькове зафиксировали еще один «прилет» БпЛА типа «Молния».".