Два человека погибли в ДТП на Харьковщине

Две смертельные аварии произошли в Харькове и в Изюмском районе.

В частности, как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 2 мая около 18:55 в районе перекрестка автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» и улицы Беркоса в Харькове столкнулись авто «Honda CR-V» и «Peugeot 301». В результате ДТП водитель последнего от полученных травм умер в карете «скорой». Водителя Honda в тяжелом состоянии госпитализировали.

3 числа около 01:30 в Изюмском районе 32-летний водитель «Nissan Navara» не справился с управлением, выехал на обочину, перекинулся и столкнулся с деревьями. От полученных травм мужчина погиб.

Следователи открыли уголовные производства.