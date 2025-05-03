Два человека погибли в ДТП на Харьковщине
Две смертельные аварии произошли в Харькове и в Изюмском районе.
В частности, как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 2 мая около 18:55 в районе перекрестка автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» и улицы Беркоса в Харькове столкнулись авто «Honda CR-V» и «Peugeot 301». В результате ДТП водитель последнего от полученных травм умер в карете «скорой». Водителя Honda в тяжелом состоянии госпитализировали.
3 числа около 01:30 в Изюмском районе 32-летний водитель «Nissan Navara» не справился с управлением, выехал на обочину, перекинулся и столкнулся с деревьями. От полученных травм мужчина погиб.
Следователи открыли уголовные производства.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 14:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две смертельные аварии произошли в Харькове и в Изюмском районе.".