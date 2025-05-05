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Бешеный кот покусал маленького ребенка на Харьковщине

Происшествия 22:00   05.05.2025
Оксана Якушко
Бешеный кот покусал маленького ребенка на Харьковщине Фото: ГУ ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области

Домашний кот покусал трехлетнюю девочку в селе Федоровка Нововодолажской громады.

Кот укусил маленькую девочку 27 апреля, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

А уже 30 апреля отец ребенка заметил неадекватное поведение животного. Он обратился к врачам Нововодолажского участка ветеринарной медицины. Они осмотрели животное и усыпили его гуманным методом.

Результаты исследования подтвердили, что у кота был антиген вируса бешенства. Людей, контактировавших с больным бешенством животным, направили в больницу.

В Нововодолажском поселковом совете 1 мая ввели карантин по бешенству в селе Федоровка с близлежащими лесными и полевыми массивами. Ветеринары обходят все усадьбы и прививают от бешенства всех домашних и домашних животных.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 22:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Домашний кот покусал трехлетнюю девочку в селе Федоровка Нововодолажской громады.".