Бешеный кот покусал маленького ребенка на Харьковщине

Домашний кот покусал трехлетнюю девочку в селе Федоровка Нововодолажской громады.

Кот укусил маленькую девочку 27 апреля, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

А уже 30 апреля отец ребенка заметил неадекватное поведение животного. Он обратился к врачам Нововодолажского участка ветеринарной медицины. Они осмотрели животное и усыпили его гуманным методом.

Результаты исследования подтвердили, что у кота был антиген вируса бешенства. Людей, контактировавших с больным бешенством животным, направили в больницу.

В Нововодолажском поселковом совете 1 мая ввели карантин по бешенству в селе Федоровка с близлежащими лесными и полевыми массивами. Ветеринары обходят все усадьбы и прививают от бешенства всех домашних и домашних животных.